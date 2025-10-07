Familia arma espectacular decoración de Halloween en Nuevo Laredo

Aunque sus hijos ya no son pequeños, a Eva le agrada decorar para alegrar a los niños del sector, pues es una temporada que ellos disfrutan mucho

La casa de Eva López es la más tenebrosa de la ciudad. Cada año procura decorarla con una temática distinta, pero siempre reflejando el espíritu de Halloween.

Tan pronto como pasó la Noche del Grito en las fiestas patrias, Eva y su familia pusieron manos a la obra, y colocaron esqueletos, telarañas, tarántulas y monstruos gigantes en el frente de su vivienda, ubicada en la Colonia Buenavista, por la Calle Paula Riojas.

“Cada año que decoramos siempre nos enfocamos en una temática en específico, el año pasado fue temática de Jack, hoy decidimos temática de esqueletos, no algo muy aterrador pues en esta área del poniente en Nuevo Laredo viene mucho niño. “A los niños se les hace muy divertido ver los payasitos o las calaveras no tan aterradoras, y se toman su fotito con sus papás, principalmente para que ellos lo disfruten”, expresó Eva.

No le importó sacrificar la cochera de su casa con tal de colocar muchos monstruos y que los vecinos puedan tomarse las fotos de la temporada, como cada año.

El 31 de octubre suelen repartir dulces para los niños y shots de tequila para los adultos, así que hizo la invitación a la comunidad que quiera visitar el exterior de su casa y tomar fotografías.

La única petición es que no maltraten la decoración.

Por eso se prepara todo el año comprando los artículos para decorar, a fin de que el gasto sea de una sola exhibición, sino poco a poco. El 31 de octubre empezará a regalar dulces y shots a partir de las 20:30 horas.