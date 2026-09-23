Falta de clima afecta atención en hospital de Ciudad Victoria

Esta situación, que lamentablemente se ha vuelto recurrente pone en riesgo la salud de los pacientes y limita la capacidad operativa del personal médico

Derechohabientes del Hospital "La Loma" del IMSS en Ciudad Victoria han alzado la voz para denunciar las condiciones precarias en las que se brinda el servicio actualmente. Las quejas principales se centran en dos puntos críticos: la falta de aire acondicionado y el desabasto de medicamentos en el área de farmacia.

Alma García, usuaria del instituto, señaló que la situación es insostenible ante las altas temperaturas que registra la ciudad, afectando especialmente a los adultos mayores que acuden a recibir atención médica, según la derechohabiente, la falta de climatización ha llegado a tal grado que el personal se ha visto obligado a atender fuera de las instalaciones.

Pacientes denuncian calor insoportable durante terapias

La usuaria describió las dificultades que enfrentan durante sus terapias:

“No se puede, las áreas donde nos ponen las compresas calientes y después pasamos a los ejercicios, el calor es insoportable; más adentro está peor. Son como cubículos donde nos sientan y ahí estamos... no hay clima, no pueden dar el servicio en esas condiciones, nos cocemos ahí adentro”.

La problemática ha provocado que tanto pacientes como trabajadores busquen refugio fuera del edificio. “Estábamos todos ahí en la banqueta, porque no se aguanta, no se soporta el calor adentro.

“Incluso los mismos empleados, la muchacha de recepción, el enfermero y la doctora estaban sentados afuera”, compartió García al relatar las imágenes de la jornada.

Derechohabientes esperan una solución del IMSS

Esta situación, que lamentablemente se ha vuelto recurrente en diversas clínicas del estado y del país, pone en riesgo la salud de los pacientes y limita la capacidad operativa del personal médico.

A pesar de los constantes reportes, los derechohabientes aseguran que las autoridades del IMSS aún no han brindado una solución definitiva a esta carencia de servicios básicos, dejando a la comunidad tamaulipeca en un estado de vulnerabilidad durante la temporada de calor.