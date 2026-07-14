Falso agente despoja de dinero a automovilistas en Matamoros

Tras este hecho, otra persona reportó haber vivido una situación similar con un individuo que utiliza el mismo modus operandi

Un presunto caso de robo fue denunciado por una familia, cuyos integrantes aseguran haber sido interceptados por un hombre que se identifica como empleado de la Fiscalía para detener vehículos bajo el argumento de que cuentan con reporte de robo.

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron la mañana del sábado, alrededor de las 10:00 horas, en la zona centro de Matamoros, a la altura de una escuela primaria. La familia viajaba en una camioneta cuando el sujeto les cerró el paso y les indicó que su unidad tenía irregularidades.

La víctima relató que el individuo solicitó identificaciones y posteriormente revisó sus pertenencias, momento en el que tomó aproximadamente 500 dólares en efectivo que llevaban entre varios familiares.

Según lo señalado, el hombre se presentó como “comandante 3” y lanzó amenazas, asegurando que otro vehículo se encontraba detrás, listo para disparar si no seguían sus indicaciones, lo que generó temor entre los ocupantes, entre ellos dos adultos mayores de 75 años y un menor de 8 años.

Los afectados indicaron que el sujeto únicamente se llevó el dinero en efectivo, sin despojarlos de celulares u otros objetos de valor.

Tras este hecho, otra persona reportó haber vivido una situación similar con un individuo que utiliza el mismo modus operandi para detener vehículos y quitar dinero a los ocupantes.

Ante este tipo de situaciones, se exhorta a la ciudadanía a no detenerse ante personas que no se identifiquen plenamente como autoridades en unidades oficiales, así como a buscar resguardo en lugares concurridos y solicitar apoyo a través del número de emergencias 911.