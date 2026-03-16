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Fallece una persona tras choque en carretera González-Zaragoza

Por: Sergio Villarreal

15 Marzo 2026, 11:02

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y otra más con lesiones

Fallece una persona tras choque en carretera González-Zaragoza

Un accidente vial entre un automóvil y un tractocamión provocó el cierre de la circulación en la Carretera Federal 81 González-Zaragoza, a la altura del kilómetro 22, donde autoridades mantienen un operativo en la zona.

Choque deja una persona sin vida y otra lesionada

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y otra más con lesiones, quien recibió atención tras el impacto entre ambas unidades.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque.

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Autoridades trabajan en el sitio del accidente

En el área se encuentran laborando elementos de la Guardia Estatal, quienes realizan labores en coordinación con personal de la Guardia Nacional y Protección Civil para atender la situación y asegurar la zona.

Debido al incidente, la circulación permanece cerrada en ese tramo carretero mientras continúan las maniobras correspondientes.

Autoridades piden extremar precauciones

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona y considerar rutas alternas mientras se restablece el flujo vehicular en la carretera.

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