Fallece una persona tras choque en carretera González-Zaragoza

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y otra más con lesiones

Un accidente vial entre un automóvil y un tractocamión provocó el cierre de la circulación en la Carretera Federal 81 González-Zaragoza, a la altura del kilómetro 22, donde autoridades mantienen un operativo en la zona.

Choque deja una persona sin vida y otra lesionada

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y otra más con lesiones, quien recibió atención tras el impacto entre ambas unidades.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque.

Autoridades trabajan en el sitio del accidente

En el área se encuentran laborando elementos de la Guardia Estatal, quienes realizan labores en coordinación con personal de la Guardia Nacional y Protección Civil para atender la situación y asegurar la zona.

Debido al incidente, la circulación permanece cerrada en ese tramo carretero mientras continúan las maniobras correspondientes.

Autoridades piden extremar precauciones

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona y considerar rutas alternas mientras se restablece el flujo vehicular en la carretera.