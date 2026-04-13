Fallece peatón tras ser atropellado en Matamoros

Un hombre, que hasta el día de hoy sigue sin ser identificado, perdió la vida; autoridades ya investigan para dar con el responsable del accidente

Un hombre, que hasta el día de hoy sigue sin ser identificado, perdió la vida en el Hospital General luego de haber sido arrollado sobre la avenida Pedro Cárdenas, a la altura del sector conocido como “La Catrina”, en Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de entre 25 y 30 años de edad, fue auxiliada aún con vida por paramédicos quienes lo trasladaron de emergencia al nosocomio. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el presunto responsable del accidente.