Fallece menor en campamento militarizado; piden justicia

Dafne, adolescente de 13 años de Ciudad Mante, falleció durante el campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero

Consternación e indignación ha provocado el fallecimiento de Dafne, una adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante, quien perdió la vida mientras participaba en un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada sobre la calle Sarabia en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Alejandra Quintos, alrededor de las 11:30 de la noche del jueves recibió una llamada telefónica por parte de personal de la institución para informarle que su hija se había desvanecido y que, al momento de ser atendida, ya no presentaba signos vitales.

"Me hablaron como a las once y media de la noche para decirme que mi hija se había desvanecido... que había fallecido", relató entre lágrimas.

La mujer explicó que Dafne había ingresado apenas unos días antes al curso de verano organizado por la academia.

Señaló que previamente recibió fotografías y videos donde observó a su hija con lesiones en el rostro, situación que incrementó sus dudas sobre lo ocurrido.

"Me mandaron un video y unas fotografías donde mi hija aparecía con el labio lastimado, un raspón en la nariz y golpes en la frente. Después me llamaron para decirme que había fallecido", expresó.

Visiblemente afectada, la madre exigió que las autoridades realicen una investigación imparcial y que se esclarezcan las circunstancias en las que murió su hija.

Por su parte, la abuela de la menor, Juana Laura Martínez, señaló que al identificar el cuerpo observó diversas lesiones que, a su consideración, deben ser investigadas.

"Yo vi a mi nieta y tenía golpes en su carita. Lo único que pido es justicia y que se investigue qué fue lo que realmente pasó", declaró.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento de la adolescente y establecer si existe alguna responsabilidad.

El caso ha generado una profunda conmoción entre la ciudadanía y familiares de la menor, quienes solicitan que las investigaciones se desarrollen con total transparencia y que se esclarezcan plenamente los hechos.