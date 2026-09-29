Fallece ciclista arrollado por una camioneta en Matamoros

El hombre vestía tenis de color negro, una playera gris y una gorra roja. Además, se desplazaba en una bicicleta de color negro

Un hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta murió la noche del sábado, luego de ser arrollado sobre la avenida Cantinflas, en Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciclista fue impactado por una camioneta cuando circulaba por esta vialidad. Tras el accidente, el presunto responsable huyó del lugar a bordo de la unidad.

Se informó que el hombre fue arrastrado varios metros tras el impacto, quedando posteriormente sobre la vialidad. Al sitio acudieron cuerpos de emergencia y autoridades para atender el reporte y realizar las diligencias correspondientes.

Buscan identificar a la víctima

Hasta este momento, la víctima continúa sin ser identificada, por lo que tampoco se ha podido establecer contacto con sus familiares. Las autoridades mantienen las investigaciones relacionadas con el accidente.

El hombre vestía tenis de color negro, una playera gris y una gorra roja. Además, se desplazaba en una bicicleta de color negro al momento de ser arrollado.

A más de un día de ocurrido el accidente, el cuerpo del ciclista permanece sin ser identificado, por lo que se busca establecer su identidad y localizar a sus familiares, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el presunto responsable.