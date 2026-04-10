Fallece albañil electrocutado al caer de vivienda

Elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia procedieron a acordonar la zona con cinta amarilla

Una tragedia ocurrió la tarde de este jueves en la colonia Emilio Portes Gil, al oriente de la capital, donde un joven trabajador de la construcción perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica y caer desde lo alto de una vivienda.

Identifican a la víctima

El hoy occiso fue identificado como Juan, de 34 años, quien se desempeñaba como albañil. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Constitución, a la altura de la calle 18 de Julio.

Accidente ocurrió en el techo de la vivienda

De acuerdo con los reportes iniciales, Juan se encontraba trabajando con madera en el techo de un segundo piso. Debido a que la superficie estaba húmeda, el hombre accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El fuerte impacto eléctrico provocó que saliera proyectado y cayera hasta la banqueta, perdiendo la vida de manera instantánea.

Autoridades acordonan la zona

Al confirmar el deceso, elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la fiscalía general de Justicia procedieron a acordonar la zona con cinta amarilla, cerrando el paso al tráfico vehicular para preservar la escena y cumplir con el protocolo correspondiente.

SEMEFO realiza levantamiento del cuerpo

Minutos más tarde, arribó una unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas, en donde los peritos realizaron las labores de campo necesarias y procedieron al levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.