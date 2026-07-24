Fallece agente del Ministerio Público Federal en accidente

La agente del Ministerio Público Federal en Miguel Alemán, Claudia Farías Ramírez, murió tras salirse su vehículo de la Carretera Ribereña y caer a un canal

La agente del Ministerio Público Federal en Miguel Alemán, Lic. Claudia Farías Ramírez perdió la vida este jueves en un accidente carretero registrado poco antes del mediodía sobre la Carretera Ribereña, en el kilómetro 22, a la altura de Estación Argüelles.

De manera preliminar, se informó que el vehículo que conducía salió del camino y terminó proyectado hacia un canal de riego ubicado a un costado de la carretera. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el percance.

Las autoridades competentes abrieron una carpeta de investigación para determinar si el accidente fue provocado por el exceso de velocidad, una falla mecánica o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos.

El fallecimiento de la funcionaria ha causado consternación entre autoridades y ciudadanos de la región fronteriza.