Fallas en recolección generan basura en calles de Matamoros

Esta situación ha provocado la proliferación de malos olores, fauna nociva y el riesgo de focos de infección, sobre todo con las altas temperaturas

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El problema de la recolección de basura en Matamoros no se limita a la colonia La Alianza, donde vecinos han denunciado que el camión recolector no ha pasado en los últimos días, sino que también se ha extendido a diversos sectores de la zona centro del municipio.

En recorridos realizados por calles aledañas al primer cuadro de la ciudad, se pudo constatar la acumulación de bolsas, desechos domésticos y desperdicios en banquetas, esquinas y afuera de domicilios, generando no solo una mala imagen urbana, sino también preocupación entre los habitantes.

Habitantes advierten riesgos sanitarios por la basura

Vecinos de la zona centro señalaron que, al igual que en La Alianza, el servicio de recolección ha sido irregular y en algunos casos nulo, por lo que la basura lleva días sin ser retirada. Esta situación ha provocado la proliferación de malos olores, fauna nociva y el riesgo de focos de infección, sobre todo con las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Comerciantes del centro mencionaron que la acumulación de basura afecta directamente a sus negocios, ya que los clientes se quejan de los olores y de la imagen que se proyecta a quienes transitan por el lugar, considerado uno de los puntos con mayor afluencia de la ciudad.

Piden restablecer la recolección de basura

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a la Dirección de Limpieza Pública y a las autoridades municipales para que se restablezca de manera inmediata el servicio de recolección con el fin de evitar que el problema continúe creciendo tanto en colonias populares como en el corazón de Matamoros.