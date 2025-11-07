Fallas en canal Anzaldúas agrava el desabasto de agua en Reynosa

El abasto de agua en Reynosa enfrenta un nuevo desafío tras la ruptura de las compuertas del canal Anzaldúas, infraestructura fundamental para el suministro

El abasto de agua en Reynosa enfrenta un nuevo desafío tras la ruptura de las compuertas del canal Anzaldúas, infraestructura fundamental para el suministro del vital líquido hacia la ciudad. La falla provocó el vaciamiento parcial del canal, lo que ha complicado aún más la distribución de agua en distintos sectores de la población.

De acuerdo con Teófilo Rubio, regidor y presidente de la Comisión de COMAPA en el Cabildo, la situación ha requerido un esfuerzo extraordinario de coordinación entre las dependencias municipales.

Explicó que, ante esta contingencia, se ha trabajado de manera intensa con el apoyo de pipas del municipio, Protección Civil y Servicios Primarios, las cuales han sido esenciales para abastecer a las colonias más afectadas.

El funcionario recordó que el Cabildo ya había aprobado una inversión de cinco millones de pesos para la reparación de las compuertas, que presentaban una fisura por la cual se fugaba un porcentaje importante de agua.

Sin embargo, tras la reciente ruptura, el daño se ha vuelto más severo, lo que obligará a solicitar una ampliación de recursos para una reparación integral.

Rubio señaló que el alcalde se mantiene informado sobre el avance de los trabajos y confió en que se autoricen los fondos necesarios para solucionar el problema en el menor tiempo posible.

Destacó que la prioridad es restablecer el flujo de agua hacia Reynosa, ya que miles de familias dependen de esta fuente para su consumo diario.

El regidor subrayó que, mientras se realizan las reparaciones, las brigadas municipales continuarán reforzando el suministro a través de pipas, con el fin de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos y evitar mayores afectaciones.