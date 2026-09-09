Falla eléctrica obliga a dar clases en patio de primaria

El director señaló que ahora deberán realizar las solicitudes correspondientes para buscar alternativas que permitan contar con energía en la escuela

Maestros y alumnos de la escuela primaria Pedro José Méndez, ubicada en la colonia Longoria de Reynosa, iniciaron la segunda semana del ciclo escolar enfrentando nuevamente problemas por la falta de energía eléctrica, luego de una falla en el transformador que abastece al plantel y a parte de la zona.

El director de la institución, Graciano Garza Vázquez, explicó que el problema está relacionado con un transformador que tiene muchos años de servicio y que requiere atención, además de una revisión de los circuitos eléctricos del plantel. Señaló que se trata de una escuela con varias décadas de antigüedad y que las instalaciones eléctricas también necesitan ser revisadas.

“Este día llegamos con una falla eléctrica en el transformador, es un transformador que tiene muchos años y ya requiere atención, un cambio, revisar los circuitos de las escuelas porque tienen muchos años, una escuela como esta, al menos tiene muchos años”, expresó.

Escuela plantea instalar sistemas de energía solar

El problema ocurre luego de que la Secretaría de Energía del Gobierno de Tamaulipas anunciara que se analizarán estrategias para evitar que las fallas eléctricas en los planteles educativos provoquen afectaciones a las clases.

Ante esta situación, el director señaló que ahora deberán realizar las solicitudes correspondientes para buscar alternativas que permitan contar con energía en la escuela.

Entre las opciones se encuentra la instalación de sistemas de energía solar, una alternativa que, consideró, podría ayudar a los planteles a contar con electricidad de manera más estable, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas.

“Hoy en día ya muchos lugares tienen otro tipo de energía, energía solar, por ejemplo, sería muy buena idea en las escuelas poder tener este tipo, hay que hacer las solicitudes, es lo que me comentan y esperar que llegue ese cambio, pero mientras tanto estamos sin energía”, manifestó Garza Vázquez.

Alumnos toman clases en el patio por falta de electricidad

La falta de electricidad representa además un problema para mantener en funcionamiento los aparatos de aire acondicionado, indispensables en Reynosa ante las altas temperaturas y sensaciones térmicas que superan los 40 grados. Para evitar suspender las actividades escolares, los maestros han tenido que trasladar las clases al patio del plantel.

El director explicó que los alumnos permanecen en el exterior para poder continuar con sus actividades, aunque algunos padres de familia han optado por acudir por sus hijos ante las condiciones de calor que se viven dentro de la escuela.

“Los niños los estamos sacando al patio para que tomen las clases, están todos afuera y los papás están viniendo por los niños porque están acostumbrados hoy en día al aire acondicionado; aquí no es un lujo, porque es un calor impresionante, no soportamos el calor”, señaló.

Mientras se espera una respuesta de las autoridades para solucionar la falla y determinar si es posible instalar una fuente de energía alterna, la comunidad escolar continúa enfrentando las altas temperaturas para evitar que los alumnos pierdan más días de clases.