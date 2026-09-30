Falla eléctrica deja sin clases a alumnos en Matamoros

La afectación también alcanzó a una secundaria, donde se reportó la suspensión de clases para alrededor de mil 500 alumnos

Una falla en el suministro eléctrico afectó este martes las actividades escolares en distintos planteles educativos de Matamoros, entre ellos el CBTIS 189, una secundaria con alrededor de mil 500 alumnos y una primaria con cerca de mil estudiantes.

Más de mil 500 alumnos se quedaron sin clases

En el CBTIS 189, el director Julián Salinas informó que alrededor de mil 550 alumnos del turno matutino se quedaron sin clases, luego de que el servicio de energía se interrumpiera desde las seis de la mañana.

Explicó que la falta de electricidad impedía operar los equipos de aire acondicionado y, principalmente, afectaba el funcionamiento de los sanitarios, debido a que el plantel tampoco contaba con suministro de agua.

Aunque el servicio eléctrico fue restablecido alrededor del mediodía, los estudiantes del turno matutino ya habían perdido la jornada escolar, por lo que las clases no pudieron reanudarse ese mismo día.

Esperan regularizar el suministro eléctrico

El director señaló que personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajó en la reparación de un circuito y que esperan contar con el servicio regularizado para este miércoles.

La afectación también alcanzó a una secundaria, donde se reportó la suspensión de clases para alrededor de mil 500 alumnos, así como a una primaria con cerca de mil estudiantes.