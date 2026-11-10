Falla eléctrica afecta a módulos del INE en Matamoros

Asimismo, denunciaron incumplimientos en algunas prestaciones, favoritismo y falta de tiempo para tomar sus alimentos durante la jornada

El Instituto Nacional Electoral (INE) operó de manera parcial este lunes 9 de noviembre en Matamoros, luego de que uno de sus dos módulos se sumara al paro nacional de trabajadores, mientras que el segundo permaneció sin servicio debido a una falla en el suministro de energía eléctrica.

Paro y falla eléctrica afectan la atención en los módulos

Rigoberto Salas Padilla, vocal del Registro Federal de Electores, informó que Matamoros contaba con dos módulos de atención: uno ubicado en Plaza Patio, conocido como el módulo de Soriana Sendero, y otro localizado junto a Soriana Lauro Villar, entre las avenidas Acción Cívica y General Lauro Villar.

Explicó que el módulo de Plaza Patio se había incorporado a la protesta nacional de trabajadores del INE, quienes exigieron mejores condiciones laborales, salarios justos y respeto a sus prestaciones.

Por su parte, el módulo de Soriana Lauro Villar tampoco brindó atención a la ciudadanía, debido a que permaneció sin suministro de energía eléctrica, situación que impidió su funcionamiento durante la jornada.

Las inconformidades laborales y la reapertura de Plaza Patio

Entre las principales inconformidades, los trabajadores señalaron que percibían salarios inferiores a los 10 mil 500 pesos mensuales, además de denunciar deficiencias en el equipo de trabajo, sobrecarga de actividades, falta de oportunidades de ascenso y cursos obligatorios fuera de su horario laboral.

Los inconformes también consideraron insuficiente el incremento salarial del seis por ciento que les habían ofrecido, pues representaba aproximadamente 300 pesos adicionales al mes. Asimismo, denunciaron incumplimientos en algunas prestaciones, favoritismo y falta de tiempo para tomar sus alimentos durante la jornada.

Finalmente, Salas Padilla informó que el módulo de Plaza Patio tenía previsto reanudar sus actividades con normalidad este martes 10 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, para continuar con la atención de los ciudadanos que acudieran a realizar trámites relacionados con su credencial para votar.