Falla alumbrado del Libramiento Naciones Unidas por semanas

El riesgo es mayor por las noches, cuando no se ve absolutamente nada, y los vehículos que vienen de El Mante tienen que ingresar a este libramiento

Luego de que en el sexenio pasado no se invirtió en alumbrado público en esta zona, a inicios de la presente administración se logró concretar este proyecto.

Sin embargo, solo duró un año funcionando perfectamente bien y actualmente en la zona solo de norte a sur opera este sistema de alumbrado, no así en el área de ingreso de Mante a Ciudad Victoria.

Desde hace tres semanas, el Libramiento Naciones Unidas en el entronque con la carretera federal 85, rumbo nuevo salida a El Mante, se encuentra en penumbras.

Vecinos y automovilistas denunciaron que de los dos cuerpos de la vialidad, únicamente el carril que va de norte a sur, es decir, de Monterrey hacia el sur de la ciudad, cuenta con iluminación.

El carril contrario, el de ingreso de Mante a Ciudad Victoria, tomando la ruta que va a El Cuerudo, está completamente apagado.

El riesgo es mayor por las noches, cuando no se ve absolutamente nada, y los vehículos que vienen de El Mante tienen que ingresar a este libramiento, teniendo que esperar en el carril central para incorporarse, sin visibilidad de los tráileres y autobuses que circulan a exceso de velocidad.

Obra que costó millones y ya falló

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, a cargo de Pedro Cepeda Anaya, del 2022 a la fecha se han invertido más de 2 mil 500 millones de pesos en infraestructura vial en todo Tamaulipas, y específicamente el Libramiento Naciones Unidas fue incluido dentro de las obras de rehabilitación, modernización y alumbrado público, junto con la Avenida Las Torres y la prolongación Praxedis Balboa.

En 2023, la LXV Legislatura incluso exhortó a la SICT, a la SOP y al Ayuntamiento de Victoria a rehabilitar integralmente el libramiento, incluyendo alumbrado, señalización y semaforización, por las malas condiciones de seguridad.

Además, en el programa de semaforización inteligente 2025 para Victoria, con una inversión de 60 millones de pesos para 40 cruceros, se contempló este entronque como uno de los más conflictivos.

Automovilistas exigen a la SOP y a Servicios Públicos Municipales que restablezcan el alumbrado antes de que ocurra una tragedia.