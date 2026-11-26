La falla también impactó las actividades aduaneras en Nuevo Laredo, donde se generó congestionamiento vial en los accesos al Puente del Comercio Mundial

Una falla en el sistema aduanero nacional provocó este miércoles 25 de noviembre retrasos en las operaciones de comercio exterior y largas filas de camiones de carga en Reynosa y Nuevo Laredo.

Reportan filas de más de tres kilómetros en Reynosa

En Reynosa, la afectación se registró entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, periodo en el que se reportaron filas de tráileres de más de tres kilómetros. Aunque el sistema comenzó a restablecerse, las operaciones continuaban lentas.

Aplican contingencia en accesos al Puente del Comercio Mundial

La falla también impactó las actividades aduaneras en Nuevo Laredo, donde se generó congestionamiento vial en los accesos al Puente del Comercio Mundial y fue necesario implementar esquemas de contingencia mientras se normalizaba el servicio.

Ante esta situación, se recomienda a transportistas y empresas consultar con sus agentes aduanales el estado de sus embarques y anticipar los tiempos de traslado y cruce, debido a que la operación todavía presenta demoras.