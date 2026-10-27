Facilitan trámite de actas de nacimiento en ejido de Matamoros

Autoridades buscan resolver ochenta casos de personas registradas en otros estados para garantizar su acceso a salud y programas sociales.

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El titular del Registro Civil en Matamoros, Omar Masso, informó que trabajan en coordinación con autoridades de Veracruz y Tabasco para facilitar la obtención de actas de nacimiento a habitantes de Higuerillas que fueron registrados originalmente en esas entidades y que actualmente enfrentan dificultades para conseguir sus documentos.

Explicó que en esta comunidad se han detectado alrededor de 80 casos de personas que no cuentan con su acta de nacimiento disponible, pese a que fueron registradas previamente en otros estados. Esta situación les impide acceder con facilidad a diversos servicios y programas sociales.

Masso señaló que recientemente acudió a Higuerillas junto con el coordinador general del Registro Civil para conocer la problemática y analizar alternativas que permitan localizar y digitalizar las actas, mediante la colaboración entre las autoridades correspondientes.

Indicó que el objetivo es que Higuerillas funcione como un posible plan piloto para atender situaciones similares en otras comunidades, particularmente en zonas pesqueras, donde también podrían existir personas con dificultades para obtener sus documentos de identidad.

Por otra parte, el funcionario recordó que el pasado primero de septiembre se realizó una brigada de tres días en la que recibieron alrededor de 100 expedientes para la expedición de actas extemporáneas. Los documentos fueron digitalizados y enviados a Ciudad Victoria, donde el área jurídica revisa cada caso y autoriza los que proceden.

Añadió que, conforme las actas llegan a la oficialía, se contacta directamente a los beneficiarios para que acudan a recogerlas, evitando que tengan que permanecer durante horas en eventos públicos para recibir sus documentos.

Finalmente, destacó que resolver estas situaciones representa un cambio importante para las familias, ya que contar con un acta de nacimiento les permite acceder a servicios de salud, educación y programas sociales, además de garantizar su identidad legal.