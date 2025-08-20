Extraditan a EUA a papá e hijo por presunto abuso a menores

Francisco 'L' fue detenido en abril de este año en Matamoros, Tamaulipas, mientras que su padre Francisco 'C' fue detenido en la Ciudad de México

La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a un hombre y su hijo de nacionalidad mexicana requeridas por su responsabilidad en delitos sexuales.

En el primero caso, Francisco "L", fue requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia, los tres cometidos en contra de dos menores de edad. Esta persona fue detenida en abril de este año en Matamoros, Tamaulipas.

En la segunda causa penal, Francisco "C", también fue requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, en su caso por los delitos de agresión sexual agravada e indecencia, ambos en contra de un menor. Fue detenido en abril del presente año en la Ciudad de México.

Tras las gestiones de la FGR, el Gobierno de México concedió la extradición de los reclamados al Gobierno estadounidense, por lo que se llevó a cabo su entrega en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado final.



