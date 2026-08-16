Extrabajadora de Trico exige más empleo y respuestas

La afectada denunció la falta de oportunidades de empleo en la ciudad y la falta de respuesta sobre el pago de su liquidación.

Manuela Salazar Picasso, extrabajadora de la maquiladora Trico, acudió al fraccionamiento Las Alamedas para hacer un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante la falta de oportunidades laborales y el cierre de fuentes de empleo en Matamoros.

La mujer señaló que el panorama para los trabajadores se ha complicado debido a que, en lugar de registrarse la llegada de nuevas empresas, cada vez son más las maquiladoras que dejan la ciudad, reduciendo las opciones para quienes buscan un empleo.

Salazar Picasso también expuso su situación particular tras haber trabajado durante cuatro años en la planta Trico, ya que, de acuerdo con su testimonio, hasta el momento no ha recibido respuesta respecto a su liquidación.

A esta situación se suma la crisis que atraviesa la empresa, luego de que en marzo se declarara en bancarrota, escenario que ha complicado aún más las expectativas de los extrabajadores que permanecen a la espera de resolver su situación laboral.

Ante este panorama, Manuela Salazar Picasso pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que se generen mayores oportunidades de empleo en Matamoros y que se impulse la llegada de nuevas maquiladoras, especialmente para quienes han quedado sin trabajo tras el cierre o salida de empresas.