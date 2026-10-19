Extorsión frena inversiones en Tamaulipas, advierte PVEM

Sus declaraciones ponen el foco en el impacto económico de la extorsión y en la necesidad de que las denuncias se traduzcan en acciones verificables

La extorsión continúa afectando a comerciantes y frenando inversiones en la frontera de Tamaulipas, mientras los operativos de seguridad no han logrado resultados suficientes, consideró Manuel Muñoz Cano, presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado, quien ve lejana la posibilidad de resolver por completo la problemática.

El dirigente señaló que para avanzar en el combate a este delito se requiere una actuación conjunta y coordinada de los distintos órdenes de gobierno, además de respuestas oportunas a las denuncias ciudadanas.

Muñoz Cano pide extender la atención a municipios fronterizos

Muñoz Cano reconoció como ejemplo la situación de Reynosa, donde destacó que el alcalde ha levantado la voz para denunciar el problema y, según su valoración, el Gobierno de la República ha respondido a esos señalamientos.

“Yo reconozco que en el caso, por ejemplo, de Reynosa, el alcalde levanta la voz y el Gobierno de la República escucha y resuelve”, expresó.

El presidente estatal del Partido Verde consideró que esa dinámica de denuncia y respuesta institucional debería extenderse a otros municipios fronterizos, como Matamoros, Nuevo Laredo y Miguel Alemán, donde la extorsión también representa una preocupación para los sectores comerciales y productivos.

“Ojalá que eso que sucede en Reynosa también pase en Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán y en toda la frontera de México, porque ya vimos que cuando se denuncia…”, manifestó, al insistir en la importancia de que las autoridades atiendan los señalamientos.

Advierte que la solución requiere coordinación entre gobiernos

Sobre las expectativas para resolver el problema de seguridad, Muñoz Cano reconoció que no observa una solución cercana si no se fortalecen los esfuerzos entre instituciones.

“No veo que pronto se vaya a ver la posibilidad de resolver esto al cien, en la medida que se haga un trabajo conjunto y coordinado de los diferentes órdenes de gobierno”, sostuvo.

Sus declaraciones ponen el foco en el impacto económico de la extorsión y en la necesidad de que las denuncias se traduzcan en acciones verificables. Para comerciantes y empresarios de la frontera, el desafío sigue siendo contar con condiciones de seguridad que les permitan mantener sus negocios, invertir y generar empleos sin la presión de este delito.