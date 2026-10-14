Extorsión, asesinatos y miedo asfixian al comercio en Tamaulipas

Al respecto, lamentó la falta de reconocimiento hacia las víctimas y señaló que sus denuncias contribuyeron a impulsar mecanismos de protección y atención

El delito de extorsión continúa golpeando al sector comercial de Tamaulipas, donde la inseguridad amenaza la operación de los negocios y ha alcanzado incluso a representantes empresariales que denunciaron estos delitos.

Así lo reconoció Octavio de la Torre de Stéffano, presidente nacional de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), durante su visita a la frontera, donde participó en la firma del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, así como del Pacto contra la Extorsión.

El dirigente empresarial señaló que los acuerdos con el Gobierno federal deben traducirse en resultados concretos para los comerciantes, al destacar que las leyes deben aplicarse en cada territorio y que el sector necesita participar en las decisiones que afectan su actividad.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente nacional de Canaco, explicó que el pacto busca fortalecer la atención a los comerciantes:

“El pacto representa un esfuerzo de trabajo con la Presidencia de la República, donde se han logrado leyes, pero requerimos que también se apliquen en los territorios y que se conozcan los avances que se ha tenido durante todo este año en beneficio de un sector que siempre se habla de él, pero la realidad es que no está en la mesa donde se toman las decisiones”, expresó.

Canaco recuerda asesinatos de empresarios que denunciaron extorsión

El representante empresarial advirtió que denunciar la extorsión puede tener consecuencias mortales y recordó los asesinatos de compañeros que alzaron la voz contra estos delitos, incluso por casos relacionados con tiendas Oxxo en Nuevo Laredo.

Al respecto, lamentó la falta de reconocimiento hacia las víctimas y señaló que sus denuncias contribuyeron a impulsar mecanismos de protección y atención.

“Ya nos mataron algunos de nuestros compañeros, por denunciar la extorsión de negocios ajenos al propio, por denunciar extorsión en los Oxxo de Nuevo Laredo y nunca recibimos ni siquiera una esquela para nuestro compañero presidente; muchas veces estas posiciones son desgraciadas, no hay ni siquiera unas flores y un reconocimiento”, manifestó De la Torre de Stéffano.

Añadió que estos hechos también impulsaron mecanismos como las denuncias anónimas al 089, la persecución de oficio y la implementación de leyes contra la extorsión en distintas entidades del país.

Inseguridad y cargas económicas mantienen vulnerables a los negocios

El dirigente señaló que la falta de seguridad, la sobrerregulación que propicia actos de corrupción, las cargas fiscales y las dificultades para acceder a financiamiento mantienen a numerosos negocios en condiciones de vulnerabilidad, sin posibilidades de crecer y con el riesgo de cerrar o incorporarse a la informalidad.

Sobre la dimensión de este problema, De la Torre de Stéffano informó que en México existen 6.1 millones de negocios familiares, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con las cifras que presentó, únicamente el 33 por ciento opera formalmente, pese a que este sector genera siete de cada diez empleos.

“Hoy en día tenemos 6.1 millones de negocios familiares en todo el país, que son los llamados mipymes, que son esos negocios que van de uno a diez empleados y de uno a cincuenta empleados, pero nada más el 33 por ciento de ese número de negocios son formales; lo mismo sucede con el empleo, ese sector es el que te da mayor empleo, te da siete de cada diez empleos, pero el mismo fenómeno sucede, el 55 por ciento de los trabajadores dentro del sector se encuentran en la economía laboral informal”, explicó.

Piden vigilancia de la Guardia Nacional en carretera hacia Reynosa

Otro de los problemas expuestos fue la inseguridad en las carreteras, particularmente en el tramo que conecta Nuevo León con Reynosa, donde los empresarios advierten sobre robos y riesgos constantes para quienes transportan mercancías.

Ante esta situación, solicitaron una mayor presencia de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia y brindar condiciones de seguridad a transportistas y automovilistas.

Las declaraciones del presidente nacional de Canaco evidencian los desafíos que enfrenta el comercio formal: negocios que intentan mantenerse abiertos en medio de la extorsión, la inseguridad y las dificultades económicas, mientras el sector exige que las leyes y los compromisos institucionales se traduzcan en protección efectiva para quienes trabajan y generan empleo.