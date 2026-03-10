Extienden programa de bacheo en Ciudad Victoria

Con un estimado de 3,700 ciudadanos beneficiados, los trabajos se extendieron a los fraccionamientos Residencial Selectas en las calles 11 y 12 Carrera Torres

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció que se extendió el programa de bacheo a toda la ciudad, logrando rehabilitar durante la primera semana de marzo un total de 630 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversos sectores de la capital.

Restauran pavimento en distintas colonias

Del 2 al 6 de marzo, la Secretaría de Obras Públicas realizó trabajos de restauración del pavimento en la colonia Pedro Sosa, en la calle 8 Avenida de la Unidad; así como en la Avenida José Sulaimán en la colonia Mariano Matamoros.

También se llevaron a cabo labores en las calles 28 y 29 Hidalgo de la colonia Héroe de Nacozari, además de 17 Zacatecas, Norberto Treviño Zapata y Juan Bautista en la colonia Adolfo L. Mateos.

Atienden baches en fraccionamientos y zona centro

Con un estimado de 3,700 ciudadanos beneficiados, los trabajos se extendieron a los fraccionamientos Residencial Selectas en las calles 11 y 12 Carrera Torres, Las Flores en la calle Pirul y Del Valle en la calle Pedro Argüelles.

Además, en la zona centro se realizaron labores en el cruce de 6 Hidalgo y Morelos, donde en total se cubrieron 69 baches de diferentes dimensiones.

Realizan trabajos en calles y caminos rurales

De forma paralela, se realizaron labores de rastreo y nivelación en 25,100 metros cuadrados de calles y caminos rurales en sectores como Burócratas Municipales, Tomás Yarrington, Américo Villarreal, Ampliación Casas Blancas, Linda Vista y Alberto Juárez.

Los trabajos también se extendieron al fraccionamiento Campestre Los Olivos, el área de Pajaritos y los ejidos Rancho Nuevo y El Olmo, beneficiando a aproximadamente 2,900 ciudadanos.