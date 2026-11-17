Esta exposición representa también una oportunidad para acercar el arte a las nuevas generaciones, particularmente a estudiantes y jóvenes

La exposición “Un viaje sagrado de Leonora Carrington” permanecerá un mes más en Reynosa, luego de la respuesta favorable que ha tenido entre el público y la afluencia de visitantes que han acudido a conocer esta propuesta artística, por lo que su exhibición se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre.

La muestra se encuentra instalada en el Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila, donde forma parte de las actividades culturales organizadas con motivo del centenario de la elevación de Reynosa a categoría de ciudad, una celebración que busca acercar distintas expresiones artísticas a las familias y fortalecer la identidad cultural de la población.

Un recorrido por el universo artístico de Leonora Carrington

La ampliación de su permanencia permitirá que más personas tengan la oportunidad de recorrer esta exposición, dedicada a una de las artistas más reconocidas del surrealismo a nivel internacional. Leonora Carrington destacó por desarrollar un lenguaje artístico propio, en el que combinó elementos fantásticos, personajes misteriosos y escenarios inspirados en la mitología, la literatura y el mundo de los sueños.

A través de “Un viaje sagrado”, los visitantes pueden adentrarse en una propuesta visual que invita a explorar la imaginación y descubrir los distintos simbolismos presentes en el universo creativo de la artista. Sus obras se caracterizan por la presencia de figuras enigmáticas y composiciones que rompen con las representaciones convencionales de la realidad, convirtiendo cada pieza en una experiencia de interpretación personal.

Esta exposición representa también una oportunidad para acercar el arte a las nuevas generaciones, particularmente a estudiantes y jóvenes interesados en conocer el trabajo de figuras que han dejado una huella importante en la historia del arte contemporáneo.

Horarios y acceso gratuito a la exposición en Reynosa

La decisión de extender el periodo de exhibición responde al interés que ha despertado entre los visitantes, por lo que las personas que todavía no han tenido oportunidad de asistir podrán hacerlo durante las próximas semanas, sin necesidad de pagar por el acceso.

El Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila mantendrá abiertas sus puertas de miércoles a domingo, en un horario de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. La entrada será completamente gratuita.

De esta manera, Reynosa continúa ofreciendo espacios para la difusión cultural como parte de las actividades por sus 100 años como ciudad, al tiempo que brinda a residentes y visitantes la posibilidad de conocer y disfrutar el legado artístico de Leonora Carrington.

La invitación permanece abierta hasta el 13 de diciembre, fecha en que concluirá la exhibición de esta muestra, que durante su estancia ha permitido acercar el surrealismo a distintos sectores de la población.