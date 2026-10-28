Explosión durante maniobras de pipa deja dos heridos en Matamoros

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Verde y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes intervinieron de inmediato para atender la emergencia

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Una explosión registrada en el exterior de la cafetería Cielito Lindo, ubicada detrás de la escuela Juventus, en Matamoros, dejó dos personas con quemaduras y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con Gustavo Acuña, coordinador de Protección Civil, el incidente ocurrió mientras una pipa de gas realizaba maniobras en el establecimiento. Según la información preliminar, la explosión se habría originado en el motor cerca del limpiaparabrisas de la unidad.

El funcionario confirmó que dos personas resultaron afectadas; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud ni la gravedad de las lesiones.

Evacúan a trabajadores de la cafetería

Tras el incidente, los trabajadores de la cafetería fueron evacuados como medida preventiva. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, únicamente presentaron crisis nerviosa.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Verde y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes intervinieron de inmediato para atender la emergencia y controlar el fuego, que horas después fue sofocado.

El incidente se registró en el cruce de las calles Juventino Rosas y Plan de Ayutla, según reportes periodísticos publicados este martes.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre posibles daños materiales adicionales ni se ha precisado si se realizarán revisiones para determinar las condiciones en las que operaba la unidad de gas.