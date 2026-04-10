Explica Matamoros origen de postes inclinados en la ciudad

Autoridades de Matamoros aclararon que la mayoría de postes inclinados pertenecen a la CFE, por lo que su reparación no depende del municipio

Luego de múltiples reportes ciudadanos por postes inclinados en distintos sectores de Matamoros, autoridades municipales aclararon que la mayoría de estas estructuras no pertenecen al sistema de alumbrado público, sino a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Autoridades explican responsabilidad de los postes

El secretario de Servicios Públicos Municipales, César Reyes, explicó que aunque varios de estos postes cuentan con luminarias, esto no significa que sean responsabilidad directa del municipio, ya que su estructura, cimentación y mantenimiento corresponden a otras instancias, como la CFE o incluso empresas de telecomunicaciones como Telmex.

Postes con luminarias no siempre son municipales

“El hecho de que tengan una lámpara no quiere decir que es de alumbrado público”, señaló el funcionario, al detallar que cuando se trata de postes con líneas de alta tensión, estos son propiedad de la CFE. Asimismo, indicó que en el caso de postes de madera con cableado telefónico, también se requiere autorización de compañías como Telmex para poder instalar luminarias.

Postes que sí corresponden al municipio

Por otro lado, precisó que los postes que sí son responsabilidad del municipio son aquellos de aluminio que cuentan exclusivamente con lámparas de alumbrado público.

Tiempos de atención varían según la instancia

En cuanto a la atención de reportes, Reyes reconoció que las reparaciones de postes pertenecientes a la CFE suelen tardar más tiempo, mientras que los casos que competen al municipio se atienden conforme se reciben, con un plazo aproximado de entre 15 y 20 días.