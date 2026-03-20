Exmagistrado es entregado a México para enfrentar cargos serios

El exmagistrado ya habría sido ingresado a un centro penitenciario en Tamaulipas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente

Autoridades de Estados Unidos entregaron este jueves a México al exmagistrado electoral Edgar Danés Rojas, quien enfrenta una acusación por violación agravada en contra de una menor de 14 años.

La entrega se llevó a cabo en el Puente Internacional Matamoros-Brownsville, luego de que el exfuncionario fuera detenido en territorio estadounidense en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en México, derivada de una investigación iniciada en 2024 por hechos ocurridos en Nuevo Laredo.

El exmagistrado ya habría sido ingresado a un centro penitenciario en Tamaulipas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por autoridades estatales.

Previamente, el Congreso de Tamaulipas le retiró el fuero tras una solicitud de la Fiscalía estatal, que presentó elementos para proceder penalmente en su contra por una denuncia de abuso sexual.

Según las investigaciones, Danés Rojas habría aprovechado la cercanía con la familia de la víctima para cometer el delito. Incluso, versiones del caso señalan que los hechos habrían ocurrido cuando el imputado se encontraba a solas con la menor, lo que derivó posteriormente en la denuncia formal.

El caso ha cobrado mayor relevancia en redes sociales, donde usuarios han retomado antecedentes del exfuncionario, como el atentado armado que sufrió en agosto de 2024 en Ciudad Victoria, en el que resultó herido por impactos de bala.

Asimismo, también se han reactivado señalamientos públicos sobre otras denuncias por presuntos delitos de carácter sexual y acoso, lo que incrementó la presión social y política que derivó en su desafuero en noviembre de 2024.

Tras permanecer prófugo, fue localizado y detenido en Texas en marzo de 2025 con apoyo de autoridades internacionales, lo que permitió concretar su entrega a México.Posteriormente, un juez negó el amparo promovido por su defensa, confirmando la validez de la orden de aprehensión.

Con su entrega a autoridades tamaulipecas, el exmagistrado deberá enfrentar el proceso penal correspondiente, en un caso que ha generado fuerte impacto en el ámbito político, judicial y social del estado. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente a qué penal será trasladado ni su situación jurídica exacta