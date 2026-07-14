Exigen vecinos restablecer servicio de agua en Reynosa

Habitantes acudieron a la COMAPA tras hasta 10 días sin servicio; reprochan que se destinen recursos a espectáculos en lugar de la crisis

La crisis por la falta de agua en Reynosa comenzó a generar las primeras manifestaciones ciudadanas.

Habitantes de diversas colonias acudieron a las oficinas de la COMAPA para exigir el restablecimiento del servicio y expresar su inconformidad por los cortes inesperados.

Los manifestantes consideraron que recursos públicos destinados a espectáculos y actividades con creadores de contenido debieron invertirse en atender la problemática del abastecimiento de agua.

"Si ellos le deben a CONAGUA, no es culpa del pueblo de Reynosa. Tienen dinero para otras cosas, como transmitir los partidos en la plaza principal o traer a personajes de redes sociales, mientras hay colonias con hasta 10 días sin agua", expresó el ciudadano Félix Rendón.

Los vecinos señalaron que, mientras en algunos sectores el agua llega con muy baja presión, en otros el desabasto es total.

Afirmaron que en la colonia Miravalle hay familias con más de diez días sin el servicio y denunciaron presuntas irregularidades en la distribución del agua mediante pipas, al asegurar que algunos trabajadores municipales condicionan el suministro o favorecen a determinadas personas.

"Yo vengo a exigir porque las del municipio abusan con las pipas. Andan negociando y condicionan el agua; a unas personas sí les llevan y a otras no. Tenemos audios y esto no tiene nada que ver con partidos políticos, es un derecho", denunció Arely Trejo.

Otra de las manifestantes, Nori Elena, aseguró que lleva ocho días sin agua en su vivienda y señaló que la falta del servicio afecta especialmente a las familias con menores de edad y adultos mayores.

"No es justo que nos tengan sin agua. Yo tengo un niño y una persona adulta mayor en mi casa; el agua es indispensable. Además, ¿por qué nos venden el agua? Eso no es justo", reclamó.

Los manifestantes también denunciaron que han sido objeto de críticas en redes sociales, donde incluso, afirmaron, se les ha vinculado con supuestos bloqueos de puentes internacionales y vialidades.

Rechazaron esas versiones y aseguraron que sus movilizaciones son pacíficas y continuarán únicamente frente a dependencias municipales si no reciben una respuesta.