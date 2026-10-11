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Exigen vecinos arreglar fuga de aguas negras en Ciudad Victoria

Por: Alfredo Uvalle

10 Octubre 2026, 11:13

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Los inconformes señalaron que las aguas negras son canalizadas hacia el dren pluvial del Eje Vial Norte-Sur, recorriendo varias colonias y asentamientos humanos

Exigen vecinos arreglar fuga de aguas negras en Ciudad Victoria

Vecinos de la colonia Asunción Gómez, en Ciudad Victoria, realizaron una manifestación pacífica con cartulinas en mano para exigir una solución definitiva a la megafuga de aguas negras ubicada a la altura del 24 Berriozábal.

De acuerdo con los habitantes, el problema persiste desde hace más de un año y medio y ha generado afectaciones, principalmente entre adultos mayores y niños menores de cinco años, quienes han presentado manchas en la piel y otros problemas de salud.

Los manifestantes solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante Ferrocarriles de México, a fin de que se atienda esta situación.

Señalaron que las aguas negras son canalizadas hacia el dren pluvial del Eje Vial Norte-Sur, recorriendo varias colonias y asentamientos humanos, lo que representa un riesgo sanitario.

Por su parte, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria informó que ya existe una fecha para iniciar los trabajos correspondientes. Además, aseguró que la tubería necesaria ya está disponible y que las labores comenzarán durante las próximas semanas.

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