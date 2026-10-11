Exigen vecinos arreglar fuga de aguas negras en Ciudad Victoria

Los inconformes señalaron que las aguas negras son canalizadas hacia el dren pluvial del Eje Vial Norte-Sur, recorriendo varias colonias y asentamientos humanos

Vecinos de la colonia Asunción Gómez, en Ciudad Victoria, realizaron una manifestación pacífica con cartulinas en mano para exigir una solución definitiva a la megafuga de aguas negras ubicada a la altura del 24 Berriozábal.

De acuerdo con los habitantes, el problema persiste desde hace más de un año y medio y ha generado afectaciones, principalmente entre adultos mayores y niños menores de cinco años, quienes han presentado manchas en la piel y otros problemas de salud.

Los manifestantes solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante Ferrocarriles de México, a fin de que se atienda esta situación.

Señalaron que las aguas negras son canalizadas hacia el dren pluvial del Eje Vial Norte-Sur, recorriendo varias colonias y asentamientos humanos, lo que representa un riesgo sanitario.

Por su parte, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria informó que ya existe una fecha para iniciar los trabajos correspondientes. Además, aseguró que la tubería necesaria ya está disponible y que las labores comenzarán durante las próximas semanas.