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Exigen trabajadores del IMSS-Bienestar igualdad laboral

Por: Cristhian Ramos

05 Octubre 2026, 19:59

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Empleados del Hospital General de Matamoros realizaron una protesta pacífica para solicitar revisión de sus prestaciones y derechos.

Trabajadores de base del IMSS-Bienestar que laboran en el Hospital General de Matamoros realizaron una manifestación pacífica para solicitar a las autoridades una revisión de sus derechos y prestaciones laborales, principalmente en materia de igualdad laboral y condiciones de trabajo.

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Estefany González, enfermera del Hospital General, explicó que parte del personal que participa en la protesta estuvo en primera línea durante la atención de la pandemia de COVID-19 y actualmente busca que sus diferentes planteamientos sean atendidos por las autoridades del IMSS-Bienestar.

Una de las principales demandas es el reconocimiento del denominado periodo de desintoxicación, debido a que los trabajadores desempeñan sus funciones en áreas consideradas nocivo-peligrosas y mantienen contacto constante con pacientes que presentan enfermedades infectocontagiosas.

El personal también solicitó apoyos o bonos para la adquisición de uniformes, calzado y equipo necesario para realizar sus labores, al señalar que actualmente algunos trabajadores deben cubrir estos gastos con recursos propios.

Otra de las peticiones consiste en revisar el nivel y la zona económica que corresponde a cada trabajador, tomando en cuenta el lugar donde efectivamente desempeña sus funciones.

Los trabajadores aclararon que la manifestación no tiene como propósito afectar a los pacientes ni interrumpir los servicios médicos del Hospital General, por lo que señalaron que mantienen como prioridad la atención y el bienestar de quienes acuden a recibir atención.

Asimismo, señalaron que sus peticiones no buscan obtener privilegios, sino que se respeten y cumplan los derechos laborales que consideran les corresponden como personal de base del IMSS-Bienestar.

Los manifestantes esperan que sus planteamientos sean revisados mediante un diálogo con las autoridades correspondientes y que puedan establecerse acuerdos que permitan atender las condiciones laborales que actualmente están solicitando.

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