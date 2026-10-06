Exigen trabajadores del IMSS-Bienestar igualdad laboral

Empleados del Hospital General de Matamoros realizaron una protesta pacífica para solicitar revisión de sus prestaciones y derechos.

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Trabajadores de base del IMSS-Bienestar que laboran en el Hospital General de Matamoros realizaron una manifestación pacífica para solicitar a las autoridades una revisión de sus derechos y prestaciones laborales, principalmente en materia de igualdad laboral y condiciones de trabajo.

Estefany González, enfermera del Hospital General, explicó que parte del personal que participa en la protesta estuvo en primera línea durante la atención de la pandemia de COVID-19 y actualmente busca que sus diferentes planteamientos sean atendidos por las autoridades del IMSS-Bienestar.

Una de las principales demandas es el reconocimiento del denominado periodo de desintoxicación, debido a que los trabajadores desempeñan sus funciones en áreas consideradas nocivo-peligrosas y mantienen contacto constante con pacientes que presentan enfermedades infectocontagiosas.

El personal también solicitó apoyos o bonos para la adquisición de uniformes, calzado y equipo necesario para realizar sus labores, al señalar que actualmente algunos trabajadores deben cubrir estos gastos con recursos propios.

Otra de las peticiones consiste en revisar el nivel y la zona económica que corresponde a cada trabajador, tomando en cuenta el lugar donde efectivamente desempeña sus funciones.

Los trabajadores aclararon que la manifestación no tiene como propósito afectar a los pacientes ni interrumpir los servicios médicos del Hospital General, por lo que señalaron que mantienen como prioridad la atención y el bienestar de quienes acuden a recibir atención.

Asimismo, señalaron que sus peticiones no buscan obtener privilegios, sino que se respeten y cumplan los derechos laborales que consideran les corresponden como personal de base del IMSS-Bienestar.

Los manifestantes esperan que sus planteamientos sean revisados mediante un diálogo con las autoridades correspondientes y que puedan establecerse acuerdos que permitan atender las condiciones laborales que actualmente están solicitando.