Exigen reparar puente peatonal en la ampliación Santa Cecilia

Habitantes de Matamoros advierten que el deterioro del puente pone en riesgo a estudiantes y peatones, por lo que piden la intervención de las autoridades

Vecinos de la ampliación Santa Cecilia, en Matamoros, denunciaron las condiciones de deterioro en las que se encuentra el puente peatonal ubicado en el cruce de las calles Monterrey y Lázaro Cárdenas, el cual aseguran que ya es intransitable y representa un riesgo para quienes necesitan utilizarlo diariamente.

De acuerdo con los habitantes del sector, una de las principales preocupaciones es el constante paso de estudiantes por esta zona, quienes requieren de condiciones seguras para trasladarse a sus centros educativos. El deterioro de la estructura dificulta el cruce y genera preocupación entre las familias que viven en los alrededores.

Los vecinos señalaron que han presentado quejas y solicitudes para que las autoridades correspondientes intervengan y rehabiliten el puente; sin embargo, aseguran que hasta el momento no han acudido a realizar los trabajos necesarios.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan el reporte y realicen una inspección de la estructura, a fin de determinar las reparaciones necesarias y evitar posibles accidentes.

Los habitantes esperan que la petición sea atendida antes de que ocurra algún incidente, especialmente por la presencia de estudiantes que utilizan este paso peatonal como parte de sus recorridos cotidianos.