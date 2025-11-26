Exigen padres de familia asignen maestro en primaria de Matamoros

Argumentan que sus hijos llevan meses sin clases formales, motivo por el cual decidieron cerrar el plantel con un candado como medida de presión

Desde la noche de ayer, padres de familia se plantaron afuera de la primaria Club Rotario Matamoros #84 para exigir la asignación de un maestro para el grupo 5-A, el cual permanece sin docente desde marzo.

Las madres y padres del grupo afectado manifestaron su molestia, argumentando que sus hijos llevan meses sin clases formales, motivo por el cual decidieron cerrar el plantel con un candado como medida de presión.

Por otra parte, los padres de los estudiantes que sí cuentan con clases expresaron su desacuerdo, pues sus hijos están perdiendo el día escolar.

Ante ello, los manifestantes respondieron que, si ellos tuvieron que soportar meses sin maestro, los demás pueden esperar un día mientras se resuelve la situación.