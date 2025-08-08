Exigen nuevo hospital del IMSS en Nuevo Laredo

El Consejo de Instituciones lanzó una campaña para pedir al gobierno federal la construcción de un nuevo hospital ante la insuficiencia del actual

El Consejo de Instituciones, organismo de la sociedad civil, anunció una campaña para exigir al gobierno federal la construcción de un nuevo hospital del Seguro Social.

Francisco Mejía Barrientos, presidente del Consejo de Instituciones, integrado por 40 presidentes de asociaciones empresariales y sociales, explicó que el actual edificio es insuficiente para atender a los derechohabientes, pero tampoco tiene suficiente personal, equipo y medicamento.

“El Consejo de Instituciones, como demanda ciudadana, va a solicitar de manera muy respetuosa la construcción de un nuevo Instituto Mexicano del Seguro Social, no clínica, un hospital equipado, con infraestructura y en una buena ubicación".

“Sabemos que el servicio en el Seguro Social está muy deficiente, escasean las medicinas, las instalaciones ya son insuficientes para la demanda de la población, para el número de la población que tenemos, y qué decir de la calidad del servicio, está también muy precaria”, expresó.

La intención es convocar a una rueda de prensa encabezada por el consejo, pero también por otras representaciones de la sociedad civil y autoridades locales, a fin de, unidos, hacer un llamado al gobierno federal.

Mejía Barrientos, quien es médico con una amplia trayectoria en el sector salud, dijo que el Seguro Social va a construir varios hospitales en el país, y desconoce por qué Nuevo Laredo no fue beneficiado, si desde el 2012 se gestiona la construcción de un nuevo edificio más amplio.

Y se gestiona porque realmente es una necesidad, y es urgente.

“Hay déficit en equipamiento e infraestructura, aunado a la falta de medicamento; eso te genera un funcionamiento insuficiente, no está acorde a las demandas y a las necesidades, y no solamente en el segundo nivel, que es lo que maneja".

“Necesitamos ya que se esté visualizando un tercer nivel de atención aquí en nuestra ciudad para evitar traslados a la ciudad de Tampico, a la ciudad de Monterrey y a Ciudad Victoria”, precisó.

El presidente del Consejo de Instituciones considera que el Gobierno federal no tiene un diagnóstico situacional real de las condiciones hospitalarias, pues de lo contrario, ya habría reubicado el hospital local, que tiene más de 50 años de brindar servicio.

Ya no es adecuado para la demanda de los derechohabientes; por ello se hará una campaña a fin de enterarlos de esta situación y decirles que hay una persona dispuesta a donar un predio para la construcción.