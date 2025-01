 Exigen maestros de Reynosa mejoras urgentes en clínica del ISSSTE

En Reynosa, maestros activos y jubilados han alzado la voz para exigir mejoras inmediatas en la clínica del ISSSTE "Dr. Baudelio Villanueva Martínez".

Según los trabajadores de la educación, las condiciones actuales de la institución ya no garantizan una atención médica de calidad, lo que ha generado preocupación entre los derechohabientes y sus familias.

María del Carmen Hernández Maldonado, maestra jubilada, señaló que la clínica enfrenta un grave deterioro en su infraestructura y carece de recursos básicos esenciales para la atención médica.

“Se trata de apoyar para que se haga una nueva clínica, porque esta ya no tiene las condiciones necesarias para atender con éxito a los enfermos. Algunos de ellos se nos han adelantado por las carencias que hay. Aunque el director tenga buenas intenciones, no se les permite o no se les da lo necesario. Un caso principal fue el de una compañera, a quien no había ni gasas para colocarle en una herida y le pusieron otro material que no deberían haber usado”, lamentó Hernández Maldonado.

La clínica, fundada en 1970, muestra un evidente deterioro tras décadas de servicio, agravado por la falta de mantenimiento y actualización en sus instalaciones. Entre las demandas más urgentes se encuentra la construcción de un nuevo hospital que pueda satisfacer las necesidades de los derechohabientes.

Un maestro activo, quien prefirió no revelar su identidad, explicó que la situación trasciende una simple remodelación.

“Lo que queremos y lo que estamos luchando es para que se construya un nuevo hospital. Ya hay un presupuesto aprobado, cerca de 240 millones de pesos, pero necesitamos que lo aumenten porque no basta con una remodelación. Faltan ambulancias, quirófanos y dormitorios para residentes de medicina. Esto también nos limita porque no hay especialistas suficientes para cubrir la demanda”.

Además, los maestros denunciaron la posible presencia de contaminación microbiológica en la clínica, lo que incrementa los riesgos para los pacientes sometidos a cirugías.

“Muy posiblemente el hospital tenga problemas microbiológicos, aunque no tenemos estudios que lo confirmen. Sin embargo, hay compañeros que después de una cirugía salen con infecciones, y creemos que es urgente construir un nuevo hospital”, agregó el maestro.

María del Carmen Hernández también destacó las carencias en personal médico y recursos indispensables, como bancos de sangre, y recordó los tiempos en que la clínica ofrecía servicios eficientes que salvaron vidas.

“Faltan médicos, falta un banco de sangre, faltan muchas cosas necesarias para salvar vidas. Nosotros, los jubilados, tuvimos el privilegio de contar con buenos medios, pero ahora esta clínica es obsoleta”, concluyó.

El llamado de los maestros es a toda la comunidad de derechohabientes para que se sumen al movimiento y exijan una solución inmediata por parte de las autoridades.

Los docentes insisten en que solo mediante la construcción de un nuevo hospital se podrá garantizar atención médica digna para todos los afiliados al ISSSTE en Reynosa.

