Exigen justicia por la muerte del menor Kevin en Victoria

“La impunidad mata, que el caso de Kevin no quede en el olvido, no se que pensamiento tenga esta empresa, yo creo que no tienen corazón, o así están acostumbrados, pero yo pido justicia para mi nieto y que esto no quede impune y que las autoridades nos entiendan y comprendan, que se pongan en el lugar de nosotros como abuelos, como padres, primos y bisabuelos, yo hago un llamado al presidenta de la república si es que no se hace nada aquí, que esto llegue más halla”, señaló.