Exigen justicia por Dafne frente a alcaldía de Ciudad Madero

La manifestante hizo un llamado a la ciudadanía para solidarizarse con la familia de la menor y participar en este tipo de movilizaciones

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Un grupo de mujeres se manifestó la tarde de este jueves frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero para exigir justicia por el caso de Dafne Zapata Quintos, cuya muerte ocurrió durante un campamento en la Academia Militarizada Doenitz.

La movilización formó parte de una serie de protestas realizadas de manera simultánea en entidades como Nuevo León, Chiapas y otros estados del país.

Manifestantes piden investigar a más implicados

Las participantes portaron pancartas y cartulinas con consignas en las que demandaron que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que todos los presuntos responsables sean llevados ante la justicia.

Durante la protesta, Yesenia Pérez señaló que, aunque existen personas detenidas por el caso, consideran que aún faltan más implicados por ser investigados.

"Exigimos que caigan todos los involucrados, sentimos que todavía falta mucho por hacer para que este caso realmente se esclarezca", expresó.

La manifestante hizo un llamado a la ciudadanía para solidarizarse con la familia de la menor y participar en este tipo de movilizaciones.

"Nos hace falta más empatía como sociedad, no podemos permitir que las injusticias continúen ni que las personas con poder o dinero queden impunes", afirmó.

Ciudadanas se solidarizan con la familia de Dafne

Otra de las participantes, Enhora González, explicó que decidió sumarse a la protesta pese a no ser familiar de Dafne, motivada por su propia experiencia al buscar justicia por la desaparición de una sobrina ocurrida hace tres años, y en la que enfrentó la indiferencia por parte de las autoridades.

Durante la manifestación también se cuestionó el uso de insignias y símbolos de la Secretaría de Marina por parte de la academia donde ocurrieron los hechos, además de exigir que se esclarezcan las responsabilidades de todos los involucrados.

Protesta transcurre sin incidentes

La protesta se desarrolló de manera pacífica frente al edificio de la Presidencia Municipal; Elementos de la Guardia Estatal permanecieron en el lugar para resguardar el orden, sin que se reportaran incidentes o daños al inmueble.

Los asistentes reiteraron que continuarán realizando movilizaciones hasta que, a su juicio, se haga justicia por la muerte de la menor y se sancione a todos los responsables.