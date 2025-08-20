Exigen independencia hídrica a nuevos fraccionamientos de Reynosa

El presidente municipal advirtió que INFONAVIT y Viviendas del Bienestar deberán ajustarse a esta disposición y no podrán construir colonias en zonas sin agua

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz informó que Reynosa enfrenta actualmente dos problemas latentes: el suministro de electricidad y la limitada disponibilidad de agua para su potabilización, por lo que el municipio ha establecido nuevas condiciones para el desarrollo urbano.

Durante una rueda de prensa improvisada, el edil señaló que los nuevos fraccionamientos deberán ser hídricamente independientes, es decir, no podrán depender del agua que envía la Comisión Nacional del Agua (CNA) a la ciudad, sino que deberán contar con su propia red de suministro.

Explicó que el agua utilizada deberá provenir de pozos, por lo que el crecimiento urbano tendrá que orientarse hacia zonas con agua subterránea, ubicadas principalmente en la ribera y en la parte sur del municipio.

El presidente municipal advirtió que tanto el INFONAVIT como los desarrolladores de las Viviendas del Bienestar del gobierno federal deberán ajustarse a esta disposición y no podrán construir complejos habitacionales en zonas sin agua.

Subrayó que los proyectos deberán ser hídricamente independientes, con agua extraída de pozos, para no depender del recurso que la CNA envía a las plantas potabilizadoras, cuyo volumen es cada vez más limitado.

Reconoció que esta medida podría incomodar a empresas constructoras e instancias federales, pero la consideró necesaria para garantizar la sostenibilidad del crecimiento urbano.