Exigen frenar riesgos en la carretera Victoria-Monterrey

Ciudadanos piden a SICT instalar reductores de velocidad, señalización y alumbrado en el entronque a Santa Engracia, donde se han registrado accidentes fatales

La rehabilitación de la carretera Victoria-Monterrey, incluida dentro del Programa MegaBachetón 2026 con una inversión federal de 2 mil millones de pesos para conservación y mantenimiento de más de 2 mil kilómetros de carreteras federales en Tamaulipas, representa una oportunidad para solucionar puntos de alto riesgo que han sido señalados durante años por la población.

Uno de esos tramos es el entronque al poblado Santa Engracia, en los límites de Hidalgo y Güémez, donde habitantes han solicitado en múltiples ocasiones la colocación de reductores de velocidad, señalización preventiva y alumbrado, debido a que poco adelante rumbo a Monterrey se encuentra una curva que dificulta la visibilidad para quienes intentan incorporarse a la carretera viniendo de Ciudad Victoria hacia la carretera a Santa Engracia.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el punto se ha vuelto peligroso para automovilistas y peatones por el exceso de velocidad con el que transitan vehículos de carga y particulares.

Tras la ampliación de la carretera, se incorporó un carril intermedio que funciona como zona de espera para quienes buscan entrar al poblado, pero dicha modificación no contempló medidas de seguridad como topes, vibradores o señalización suficiente, lo que provoca que conductores a alta velocidad no alcancen a frenar a tiempo.

El secretario de Obras Públicas del estado, Pedro Cepeda Anaya, explicó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ejecuta actualmente una inversión de 2,000 millones de pesos destinada al mantenimiento y conservación de carreteras federales en el estado, para la mejora de la seguridad vial, y que el Gobierno del Estado evalúa daños en tramos estatales tras las recientes lluvias.

Ese presupuesto, señalan los habitantes, bien podría alcanzar para la colocación de reductores y señalamiento en este entronque.

En este tramo Victoria-Monterrey existen antecedentes de accidentes fatales vinculados a la falta de señalización y al exceso de velocidad:

En otros puntos, producto del exceso de velocidad y falta de señalamientos, el pasado 26 de septiembre de 2026, a la altura del kilómetro 6, en el ejido Benito Juárez, un adolescente de 16 años originario de Santa Engracia, municipio de Hidalgo, murió tras ser embestido por un tráiler en el entronque de la carretera a Monterrey cuando el vehículo en el que viajaba intentó incorporarse sin precaución.

En el kilómetro 39, a la altura del poblado El Barretal, municipio de Padilla, se registró un choque en el que un tráiler tomó una curva y se fue a los carriles contrarios impactando a un vehículo, con saldo de dos personas fallecidas, identificadas como dos maestras que se dirigían a dar clases.

El 27 de septiembre de 2026, en el kilómetro 95 a la altura de Hidalgo, dos personas fallecieron y otra resultó lesionada tras un choque entre dos vehículos en la Federal 85 Victoria-Monterrey.

Ante esta situación, ciudadanos solicitan a la Secretaría de Obras Públicas y a la SICT que intervengan de manera urgente para instalar reductores de velocidad, mejorar la señalización preventiva y colocar alumbrado en el entronque, así como mayor presencia de Tránsito Estatal en horas pico para regular el flujo vehicular y evitar más tragedias.