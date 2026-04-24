Exigen empresarios de Reynosa cambios en reglamento de tránsito

El sector empresarial insistió en la necesidad de ser tomado en cuenta en la modificación del reglamento municipal de tránsito y vialidad

Empresarios de Reynosa acudieron al llamado para presentar propuestas que contribuyan a la creación de un nuevo reglamento de tránsito y vialidad, ante la preocupación por la alta incidencia de accidentes con consecuencias mortales que continúan registrándose en la ciudad.

El director de la Canaco Reynosa, Roberto Cruz Hernández, señaló que una de las principales propuestas del sector es enfocar el reglamento hacia la prevención y no únicamente a la recaudación.

“La propuesta de la cámara va enfocada en dos sentidos, en reforzar el tema de la prevención, que es necesario que el reglamento de tránsito sea más preventivo, más que recaudatorio, hay que trabajar en una estrategia que nos permita que las personas tengan más cuidado al manejar y sobre todo la infraestructura necesaria para evitar estos accidentes”, expresó.

En este contexto, también incluyeron en sus planteamientos los presuntos abusos cometidos por elementos de tránsito. La mayoría de los automovilistas, afirmaron, han sido víctimas de infracciones injustificadas, además de enfrentar la falta de mecanismos claros para inconformarse.

Sobre este punto, Cruz Hernández advirtió que actualmente no existe una instancia definida que atienda estos casos, lo que deja en indefensión a los ciudadanos.

“Actualmente no existe un conocimiento claro de cómo el ciudadano puede inconformarse ante un acto que considera que no se apegó a lo que marca el reglamento de tránsito… simplemente el ciudadano no sabe a quién recurrir”, indicó.

El tema ha generado un intenso debate, respaldado por testimonios que evidencian irregularidades en la operación vial.

Empresarios señalaron que, mientras en algunas zonas críticas hacen falta agentes para garantizar la seguridad, en otras áreas se concentran operativos que califican como una “cacería” de automovilistas.

El empresario local Ramiro Cienfuegos expuso ejemplos concretos de esta situación.

“A la hora de la salida de la escuela… siempre está lleno y es peligroso para ambas partes, y sin embargo ahí jamás veo un agente de tránsito; sin embargo, si voy rumbo a las maquiladoras, siempre están las patrullas por el libramiento”, comentó.

Ante este panorama, el sector empresarial insistió en la necesidad de ser tomado en cuenta en la modificación del reglamento municipal, incluyendo la regulación del servicio de grúas, tema que también ha generado inconformidad.

Cruz Hernández recordó que la legislación estatal establece lineamientos claros para su operación.

“La ley es muy clara, las únicas grúas que pueden operar… son aquellas que cuenten con una concesión vigente… tienen que tener sus tarifas publicadas y la obligación de otorgar un comprobante fiscal digital”, puntualizó.