 Exigen diputados terminar con red de protección de exfuncionarios

“Sabemos de los intereses que ellos ahí están siempre protegiendo, el Consejo de la Judicatura Federal, que su chamba es investigar jueces, no han hecho absolutamente nada de probables delitos o probables decisiones que están fuera de la ley con los 20 mil amparos que daban un día si y otro día también, en Reynosa, en el distrito 8, en el siete, que pasó después de mucho tiempo suspendieron un juez, pero que pasa, ponen a la esposa, pues como, nos quieren ver la cara o qué, no ya no son los tiempos de antes, ojalá el Consejo de la Judicatura y todos sus personajes que van de salida salieran con un poquito de decencia, digo está complicado, pero que hagan bien las cosas y dejen de estar protegiendo a probables delincuentes”, señaló.