Exigen derechohabientes y jubilados atención médica digna

Denuncian desabasto de medicamentos, falta de reactivos, carencia de especialistas y largas esperas para consultas y estudios clínicos en zona sur de Tamaulipas

Derechohabientes y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) exigieron atención médica digna, oportuna y constante, al denunciar deficiencias en los servicios de salud que van desde la falta de medicamentos e insumos hasta las dificultades para conseguir citas con médicos generales y especialistas en la zona sur de Tamaulipas.

Jaime Enrique Díaz Sigala, secretario de Organización de Petroleros Unidos Grupo Madero, señaló que miles de trabajadores activos y jubilados enfrentan problemas recurrentes en la atención médica, el funcionamiento de las instalaciones hospitalarias y el abastecimiento de medicamentos. Estimó que en la región existen alrededor de 8 mil trabajadores activos y 20 mil jubilados.

El representante sostuvo que entre las principales carencias se encuentran la falta de insumos, las deficiencias en farmacia, urgencias y quirófanos, así como la ausencia de aire acondicionado en instalaciones hospitalarias construidas hace más de 50 años.

Advirtió que estas condiciones afectan tanto a los pacientes como a quienes deben permanecer durante periodos prolongados en las áreas de espera.

Díaz Sigala también manifestó su preocupación por la capacidad de atención de los servicios médicos ante una eventual incorporación de más usuarios al sistema de salud, al considerar que, sin recursos presupuestales adicionales, personal suficiente e infraestructura adecuada, podría incrementarse la saturación.

Por ello, indicó que la organización busca establecer un diálogo con las autoridades hospitalarias y presentar propuestas para mejorar la atención. Incluso planteó la posibilidad de gestionar mayores recursos ante el Congreso y otras instancias presupuestarias, al señalar que los trabajadores están dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones.

Por su parte, Salvador Quero García, secretario de Logística de Petroleros Unidos de Madero, expuso las dificultades que enfrentan los derechohabientes para obtener consultas y completar sus estudios médicos, situación que ilustró con su propia experiencia como paciente.

Explicó que anteriormente era posible solicitar una consulta de medicina general por teléfono, mientras que ahora debe trasladarse desde Altamira hasta la clínica de Árbol Grande, en Ciudad Madero, y llegar antes de las 7:00 de la mañana para intentar conseguir atención. Señaló que entre traslados y gestiones invierte alrededor de cuatro horas.

Quero García relató que una médica general detectó indicios de hipertensión y le indicó la necesidad de realizar estudios de laboratorio y acudir con un cardiólogo. Sin embargo, cuando acudió el 30 de septiembre a solicitar los análisis, le programaron la cita para el 15 de enero, debido, según le informaron, a la falta de reactivos.

A esa espera se suma la consulta especializada, que le fue programada para febrero. De esta manera, el paciente deberá esperar varios meses para completar el proceso de evaluación médica y confirmar el diagnóstico, pese a que ya existe una sospecha clínica de hipertensión.

El secretario de Logística señaló que esta situación no es exclusiva de su caso y cuestionó que los pacientes tengan que esperar tanto tiempo para acceder a estudios y consultas especializadas.

Añadió que las carencias de medicamentos y la falta de climatización en las instalaciones agravan las dificultades para recibir atención.

Ambos representantes coincidieron en la necesidad de que las autoridades escuchen las demandas de los trabajadores activos y jubilados, garanticen el suministro de medicamentos e insumos y fortalezcan la capacidad de atención de los servicios médicos.

Los integrantes de Petroleros Unidos de Madero manifestaron su disposición a participar en mesas de trabajo y aportar propuestas para mejorar las condiciones hospitalarias, reducir los tiempos de espera y asegurar que los derechohabientes reciban atención médica oportuna y continua.