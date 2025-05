 Exigen ciudadanos mantenimiento a puentes peatonales en Reynosa

El deterioro de los puentes peatonales en Reynosa se ha convertido en una seria preocupación para la ciudadanía, quienes denuncian el abandono de estas estructuras y el riesgo constante que representan para quienes deben utilizarlas a diario.

Uno de los casos más alarmantes es el del puente ubicado en la colonia 15 de Enero, el cual ha sido clausurado por el evidente daño estructural que presenta.

Desde hace más de un año, INFO7 ha documentado la falta de mantenimiento en varios puentes peatonales de la ciudad.

En el caso del puente de la 15 de Enero, los vecinos aseguran que los reportes han sido constantes, sin que se haya dado una solución definitiva por parte de las autoridades.

“Ya tiene mucho, ese hoyo ya tiene bastante, ya lo he reportado y nada. Ahora este pedazo, imagínese cómo está, por ahí no pasa nadie, ya no se puede, está peligroso”, expresó María Rivas, una de las residentes del sector.

La presión ciudadana logró que el paso fuera clausurado como medida preventiva, y actualmente elementos de Tránsito municipal vigilan la zona sobre la carretera federal Reynosa-Río Bravo, para evitar accidentes mientras persiste la falta de una alternativa segura.

No obstante, la exigencia de los ciudadanos ha escalado. Ya no se pide una reparación, sino la construcción de un nuevo puente peatonal.

“Hay que arreglar eso porque luego está peligroso. Yo vine por los tubos de alambre de ahí de por fuera, ya requiere remodelado, uno nuevo, ya necesitamos uno nuevo”, indicó un habitante de la zona.

Esther, otra usuaria frecuente del puente, señaló que el temor a cruzar es constante: “Ya falta uno nuevo, pero no se apuran a arreglarlo. Mire cómo está, está horrible. Yo le tengo mucho miedo, paso bien agarrada, si me voy para abajo me quedo bien pescada. Está alto y el presidente no se apura, quién sabe qué harán con el dinero”.

Entre los más afectados por esta situación se encuentran personas con discapacidad, que enfrentan obstáculos severos para su movilidad sin una infraestructura adecuada.

“Mi jefe está discapacitado, no puede caminar. ¿Cómo se le va a hacer ahí? Le pegan al macizo. Hay mucha gente discapacitada, así como mi jefe, que se puede lastimar. Uno está joven y uno camina, pero ellos, no queda de otra”, explicó Jesús Uribe.

Actualmente, Reynosa cuenta con al menos 12 puentes peatonales, muchos de ellos en condiciones similares de deterioro.

Las autoridades municipales y estatales han argumentado que estas estructuras pertenecen a particulares o empresas que las instalaron con fines publicitarios, por lo que se deslindan del mantenimiento. Sin embargo, la ciudadanía exige una solución definitiva ante el evidente riesgo.

La desconfianza hacia las autoridades es generalizada. “Qué pongan más atención. ¿Qué le diría al presidente? Aunque le digamos algo, no hacen caso”, opinó Yazmín, residente del sector.

En el mismo sentido, Joe Morales criticó la falta de respuesta institucional: “Gracias a ustedes y los tránsitos, pero el presidente no sirve para nada. Qué pasó con las inundaciones. Mis respetos para ustedes, pero para el presidente, no sirve para nada. Se está cayendo a pedazos… el llamado es para que arreglen bien el puente, porque hay más fuertes que están en esas condiciones”.

Mientras tanto, vecinos y usuarios siguen esperando que se atienda esta demanda antes de que ocurra una tragedia.

