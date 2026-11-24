Padres de familia y docentes mantienen diferencias por presuntas irregularidades, hostigamiento laboral y represalias en una escuela de Tampico

Un enfrentamiento entre padres de familia y docentes mantiene en tensión a la escuela primaria José María Morelos, turno matutino, ubicada en la colonia Morelos de Tampico, donde ambos sectores demandan la intervención de las autoridades educativas y exigen cambios en la estructura directiva.

El conflicto tiene dos frentes: por un lado, los padres de familia, encabezados por Carla Peralta, exigen la destitución del supervisor escolar Roberto Puga, a quien atribuyen presuntas irregularidades; por otro, los docentes acusan al director de supuesto hostigamiento laboral y represalias.

Los maestros aseguran que sus inconformidades ya fueron presentadas ante distintas instancias educativas y sindicales. También señalaron presuntas anomalías en la plantilla docente y en la matrícula escolar.