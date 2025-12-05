Exigen búsqueda en predio con presuntas fosas clandestinas

Colectivo indica que las autoridades solo reportaron el hallazgo de nueve cuerpos en una zona limitada del rancho, pese a que el predio es de gran extensión

Fue el 29 de marzo de este año cuando colectivos de búsqueda, guiados por pistas anónimas, localizaron un predio conocido como “La Rosita”, donde identificaron lo que consideraron como fosas clandestinas con restos humanos.

Desde entonces, las familias afirman que no ha habido avances significativos por parte de las autoridades de Tamaulipas para procesar el lugar a fondo.

De acuerdo con el colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, las autoridades solo reportaron el hallazgo de nueve cuerpos en una zona limitada del rancho, pese a que el predio es de gran extensión.

Edith González, vocera del colectivo, recordó que inicialmente se solicitó una orden de cateo para inspeccionar el sitio, pero esta solo abarcó un área parcial.

“Las cifras que manejan las autoridades fueron nueve cuerpos y es un rancho bastante extenso… se solicitó una orden de cateo para permitir la búsqueda en ese lugar, sin embargo lo que la licenciada del Ministerio Público comentó a la familia es que se iba a solicitar otra nueva orden para seguir inspeccionando el resto del rancho”, explicó.

Ante la falta de avances, integrantes del colectivo acudieron al Centro de Justicia en Reynosa, acompañados por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Su objetivo fue solicitar formalmente al Ministerio Público una revisión exhaustiva del predio, ante la posibilidad de que aún existan restos o incluso cuerpos completos en el lugar.

González señaló que la entrega de restos a las familias ha sido incompleta y dolorosa.

“Solamente uno o dos fueron entregados de forma completa, el resto fueron entregados solo con el puro torso… faltaban todas las extremidades. Esa es la exigencia que venimos a hacer ahorita. No sabemos si pueda existir más cuerpos ahí, no sabemos si haya más fosas”, declaró.

Recordó también que, de acuerdo con información previa, en el sitio podrían haber estado privadas de la libertad alrededor de 18 personas.

“Se encontró a la mitad, falta la otra mitad”, añadió.

Las familias describieron un auténtico viacrucis: además de la incertidumbre por el paradero de sus seres queridos, enfrentan el desgaste emocional de solicitar una y otra vez que se investigue a fondo.

Aseguran que el paso del tiempo complica aún más la identificación de restos.

“Al momento de que ya pasó el tiempo, se vuelve más difícil una identificación para la entrega a sus familiares. Eso es lo que queremos verificar… qué está pasando, por qué esta actuación de las autoridades cuando había fosas y no se terminó de buscar”, expresó González.

Añadió que, aunque las autoridades conocen el caso desde marzo, “hasta ahorita no han hecho nada” y las familias no han recibido notificación alguna sobre seguimiento de la investigación.

Los colectivos reiteraron su llamado a una búsqueda minuciosa y urgente para evitar que se pierda evidencia y para dar certeza a las familias que siguen esperando respuestas.