Exigen apoyo de autoridades ante desapariciones en Cadereyta

Pasan los días y la angustia crece entre las familias de Pedro Antonio Lorenzo Martínez, Natalia Gisela Ramírez Nolasco, María de la Luz Lara y Teresa Lizbeth Pérez Fuentes, quienes desaparecieron en circunstancias similares mientras transitaban por el tramo carretero del municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Los hechos, ocurridos el pasado domingo 15 de junio, han llevado a los familiares a exigir al gobernador de Nuevo León que intervenga de manera directa, brindando apoyo con la Fiscalía del estado para esclarecer cada caso y localizar a las víctimas.

“Nosotros estamos exigiendo que el gobernador de Nuevo León nos apoye con la investigación, que nos dé el historial de llamadas, más que nada para que los de búsqueda tengan dónde buscar”, declaró Verónica Lara, sobrina de una de las desaparecidas.

Según detalló, esa noche, entre las 9 y las 10, recibieron un mensaje en el que se les informaba que ya viajaban por la carretera libre a Reynosa y que se habían detenido a descansar en Cadereyta. Desde entonces, no se ha tenido comunicación. Lo único que se ha localizado es el vehículo en el que se trasladaban.

“Se encontró en Los Ramones, Nuevo León, ahí se encontró y no nos han dicho nada más”, agregó Verónica.

Por otro lado, la esposa de Pedro Antonio Lorenzo Martínez, enfermero del IMSS en Reynosa, también desaparecido ese mismo domingo tras salir de una reunión familiar en Cadereyta, continúa sin recibir información clara sobre su paradero.

María Luisa Ramírez Martínez señaló que el caso ha sido transferido entre distintas corporaciones sin que se le haya ofrecido una explicación concreta ni avances en la investigación.

“Fuerza Civil a mí no me dio ningún dato, no me dio ninguna pista, no me dio ninguna esperanza, no me dio nada”, lamentó.

A través de redes sociales, la esposa del enfermero supo que presuntamente su camioneta ya había sido localizada en Cerralvo, Nuevo León. Sin embargo, a la fecha, no se le ha mostrado el vehículo para confirmar oficialmente si se trata del mismo.

“Esa última camioneta que se publicó, si puedo decir que al menos un 70 u 80% sí era, porque no se alcanza a ver más que un 30% de la camioneta”, explicó.

Las familias de las cuatro personas desaparecidas, que hasta hace unos días eran desconocidas entre sí, ahora comparten la misma lucha: encontrar a sus seres queridos y visibilizar la inseguridad que se vive en las carreteras de Nuevo León.

“Que nos apoyen con las llamadas, con todos los números que tienen a rastrear, que rastreen todos los teléfonos de ellas, las cámaras de vigilancia y todo, porque no vamos a parar de buscarlas”, expresó Alejandrina Hernández Hernández, cuñada de una de las mujeres desaparecidas.

“A nosotros no nos importa la camioneta, a nosotros nos importan ellos, las tres mujeres y mi esposo, nos importa encontrarlos y es lo único que nos importa, que nos los entreguen vivos”, concluyó María Luisa.

