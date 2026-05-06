Exige sector empresarial investigación efectiva tras violencia

Representantes de Coparmex llamaron a la ciudadanía a unirse y denunciar, además de que la seguridad requiere la coordinación de todos los niveles de gobierno

Continúan los pronunciamientos por parte de organismos y cámaras empresariales, luego de los lamentables hechos de violencia registrados en la ciudad de Reynosa.

El consejero nacional de Coparmex, Juan José Villarreal Rosales, expresó que la sociedad se encuentra profundamente conmovida por la muerte de algunos menores que han sido víctimas colaterales en enfrentamientos recientes.

Señaló que, para recuperar al menos parte de la tranquilidad social, es indispensable que las autoridades realicen una investigación efectiva.

“Toda la sociedad de Reynosa, estamos conmovidos por lo que sucedió hace unos días en pleno boulevard, a la luz del día. Indudablemente el sector empresarial y toda la sociedad tenemos un interés muy particular: primero, que las autoridades hagan una investigación efectiva y que logren dar con las personas responsables de este hecho que es muy lamentable, donde dos personas perdieron la vida”.

Agregó que es momento de que la sociedad en general se mantenga unida. Asimismo, hizo un llamado a que se emitan los pronunciamientos y denuncias correspondientes, con el fin de evitar que una situación de esta magnitud vuelva a repetirse en la ciudad.

“Reynosa es una ciudad que siempre lo hemos dicho, resiliente, es una ciudad grandiosa, pero creo que la unidad y la fuerza que mostremos todos los ciudadanos en estos momentos tan difíciles, es lo que marca la diferencia”, expresó el representante empresarial

Sobre la propuesta de que el Gobierno Federal envíe más efectivos de seguridad pública para el resguardo de los ciudadanos, consideró que esta no es una tarea que corresponda a un solo orden de gobierno, sino que requiere de la coordinación entre las distintas autoridades.

“Hemos planteado no solamente el tema de una instancia federal, creo que esto tiene que crearse desde el municipio, desde el estado, desde la federación, pero también tiene que estar aquí el poder judicial y el poder legislativo. Este no es un tema de que se marque hacia un punto de gobierno o de otro, tienen que venir y converger todos en consenso para darle a Reynosa paz y seguridad, que es lo que estamos demandando”, puntualizó.