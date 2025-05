Exige regidor justicia por asesinato de joven en Reynosa

En un enérgico posicionamiento durante la más reciente sesión de Cabildo, el regidor Bryan Nicolás Vicente Salinas, representante de las juventudes, exigió justicia por el asesinato de Orlando Ismael Luna Santiago, joven de 19 años que fue privado de la vida de manera violenta el pasado fin de semana.

Ante el pleno del Cabildo y el presidente municipal, Vicente Salinas hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar mayor protección a los jóvenes de Reynosa, quienes —señaló— viven con temor e incertidumbre al desarrollar sus actividades diarias.

“Queremos justicia para Orlando y todas las víctimas de violencia. Exigimos a nuestras autoridades pertinentes que tomen las medidas efectivas para proteger a nuestros jóvenes y garantizar nuestro futuro”, expresó el regidor.

Orlando Ismael Luna Santiago era estudiante y trabajador, y su asesinato ha generado consternación entre la comunidad juvenil y estudiantil de la ciudad.

El regidor pidió no descartar ninguna línea de investigación en torno al crimen y exigió su esclarecimiento inmediato para restablecer la paz en los entornos donde se desenvuelven las juventudes.

“No podemos permitir que la violencia siga cobrando vidas inocentes. Debemos unirnos como comunidad para exigir justicia y crear un futuro seguro para todos nuestros jóvenes. A los jóvenes les decimos: no perdamos la esperanza, no perdamos la fe en un futuro mejor. Sigamos adelante, luchemos por nuestros sueños y no permitamos que la violencia nos robe la oportunidad de vivir plenamente”, expresó Vicente Salinas, visiblemente conmovido.

“Justicia para Orlando, justicia para todos. Viva la vida, viva la paz y prohibido rendirse, compañeros”, concluyó el regidor durante su intervención en Cabildo.

La exigencia se suma al creciente clamor social por frenar la violencia que afecta a los sectores más vulnerables de Reynosa, especialmente a las juventudes, que piden espacios seguros para vivir, estudiar y trabajar con tranquilidad.

