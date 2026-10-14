Exige Morena a aspirantes actuar con principios

Rómulo Pérez advirtió que quienes busquen cargos por intereses personales no tienen cabida en el movimiento y pidió respetar las reglas de selección interna

Rómulo Pérez Sánchez, afirmó que quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular o una coordinación dentro de Morena deben tener clara la identidad partidista y actuar con principios.

Señaló que las personas que buscan un cargo público únicamente para enriquecerse o por intereses personales “no tienen cabida en el movimiento”.

También cuestionó el uso de publicidad disfrazada de encuestas y los llamados “golpes bajos” entre aspirantes. Consideró que estas prácticas son observadas por la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Nacional de Morena, ya que no solo afectan a quienes buscan una coordinación, sino también al movimiento y al partido.

Pérez calificó como positivo el mensaje emitido por el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y confió en que sea tomado en cuenta por la militancia y por todos los aspirantes a las coordinaciones.

Sobre el proceso de registro, informó que se tienen datos generales de la etapa municipal y que, hasta el momento, se contabilizan alrededor de ocho mil registros en el ámbito federal en todo el país. Agregó que todavía no se cuenta con la cifra estatal, debido a que se espera la conclusión de la segunda etapa de inscripción para las coordinaciones municipales.

Subrayó que los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos en las plataformas oficiales. En el caso de funcionarios públicos, deberán renunciar o solicitar licencia, según corresponda. Precisó que diputados, alcaldes y presidentes de los consejos estatales pueden permanecer en sus cargos, mientras que quienes laboran en los poderes Judicial o Ejecutivo, gobienro federal como estatal y municipal, deberán cumplir con la separación correspondiente.

Finalmente, Rómulo Pérez informó que presentó su renuncia desde principios de octubre, aunque decidió no hacerlo público en su momento, al considerar que se trataba de una decisión personal.