Exige Canaco a CFE solucionar apagones en centro histórico

La Cámara de Comercio solicitó renovar la infraestructura eléctrica ante el incremento en el uso de sistemas de aire acondicionado.

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tampico ha manifestado su urgente preocupación y exigencia hacia la Comisión Federal de Electricidad debido a que importantes sectores de la zona centro de Tampico acumulan hasta tres días consecutivos sin luz.

El caso más reciente es durante esta semana, en la que incluso dependencias, como la oficialía del registro civil, se quedaron sin otorgar atención a la comunidad por la falta de energía.

Esta severa falla, originada por averías en la infraestructura y transformadores tras las recientes lluvias, mantiene paralizadas actividades esenciales tanto comerciales como del sector público.

El desperfecto se concentra con mayor fuerza en la red subterránea de la calle Emilio Carranza, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Isauro Alfaro Otero y César López de Lara.

Por ello, la CANACO pide modernizar de manera urgente el cableado subterráneo y los transformadores de las áreas antiguas del centro, los cuales operan a la inversa de su capacidad requerida ante el incremento actual de la población y el uso de aires acondicionados.