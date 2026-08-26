Exhumación busca esclarecer fallecimiento de Dafne Zapata

De acuerdo con la información que poseen sus abogados, aún estarían pendientes órdenes de aprehensión contra cinco personas

El cuerpo de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante y víctima de feminicidio ocurrido al interior de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, será exhumado para realizar una nueva diligencia pericial, confirmó su madre, Alejandra Quintos.

La madre de la menor, en entrevista realizada a medios digitales en Ciudad Mante, Tamaulipas, explicó que sus abogados, del despacho Ávila y Asociados, detectaron presuntas inconsistencias en los análisis practicados durante las necropsias realizadas al cuerpo de su hija, por lo que se determinó solicitar una nueva intervención pericial.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la fecha ni la hora en que se llevará a cabo la exhumación.

Alejandra Quintos señaló que se trata de un procedimiento que debe mantenerse bajo secreto dentro de la investigación.

Familia cuestiona el manejo inicial de la escena

La madre de Dafne también cuestionó los tiempos registrados la noche en que ocurrió la muerte de la adolescente y afirmó que existen diferencias entre la hora en que presuntamente falleció su hija y el momento en que ella fue notificada, situación que, dijo, genera dudas sobre el manejo inicial de la escena.

"Hay muchas inconsistencias desde el día que la asesinaron", expresó Alejandra Quintos, quien aseguró que continuará con el proceso legal hasta esclarecer lo ocurrido y obtener justicia para su hija.

Señalan órdenes de aprehensión pendientes

La representante de la familia también señaló que, de acuerdo con la información que poseen sus abogados, aún estarían pendientes órdenes de aprehensión contra cinco personas que presuntamente estarían relacionadas con el caso.

La investigación por la muerte de Dafne continúa abierta y la nueva diligencia pericial busca aportar elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que murió la adolescente.