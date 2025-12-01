Info 7 Logo
Exhortan animalistas a no usar pirotecnia en peregrinaciones

Por: Humberto Zúñiga López

30 Noviembre 2025, 12:09

Ciudadanos afirman que el que un perro salga corriendo al escuchar el estruendo de los fuegos artificiales, podría ocasionar un accidente automovilístico

A partir de este lunes en muchas partes del país y en particular en la capital del estado comienzan las peregrinaciones a la Virgen María de Guadalupe, cuya celebración central es el 12 de diciembre, cuando se recuerda su aparición en el Tepeyac. 

La rescatista de animales, cuyo seudónimo es Mía Fressy, recomienda a los feligreses evitar usar la pirotecnia ya que los animales son muy sensibles sobre todo perros y gatos debido a su oído agudo y sus sentidos desarrollados, que perciben los ruidos fuertes como una amenaza. 

“Ojalá que todas las iglesias y la peregrinos eviten usar estos artefactos porque además de afectar a las personas con alguna discapacidad, afectan a los animales”. 

529abaad-a794-4e5f-b297-5034b1f59d10.jpg

“No crean que a la virgen le agrade mucho y no nos hará más milagros si usamos pirotecnia”. 

Dijo que un animal asustado huye despavorido, lo cual podría ocasionar un accidente automovilístico o de moto, al querer esquivarlos. 

Efectos de la pirotecnia en los animales:

  • Miedo y estrés: Los ruidos fuertes y las luces brillantes pueden causar pánico y estrés en los animales.

  • Pérdida de audición: Los sonidos fuertes pueden dañar el oído de los animales, especialmente en perros y gatos.

     

  • Ansiedad crónica: La exposición repetida a la pirotecnia puede causar ansiedad crónica en los animales.

     

  • Lesiones físicas: Los animales pueden sufrir lesiones físicas al intentar escapar de los ruidos y luces.

9246b725-db9d-4d6e-9f19-92499f7c7065.jpg

Peligros del uso de pirotecnia:

  • Quemaduras: Los fuegos artificiales pueden causar quemaduras graves en personas y animales.
  • Incendios: La pirotecnia puede provocar incendios en viviendas y vehículos.
  • Contaminación: La quema de cohetes y fuegos artificiales puede contaminar el aire y el medio ambiente.
  • Accidentes: El uso de pirotecnia puede causar accidentes graves, especialmente en niños y personas no autorizadas. 

f6af25f4-2e75-4671-a56a-14ff045ed5a3.jpg

Recomendaciones para proteger a los animales:

  • Mantenerlos en un lugar seguro: Durante las peregrinaciones y celebraciones, mantener a los animales en un lugar tranquilo y seguro.
  • Evitar la exposición: Evitar exponer a los animales a la pirotecnia y los ruidos fuertes.
  • Proporcionar un refugio: Proporcionar un refugio seguro y tranquilo para los animales durante las celebraciones. 

Recuerda que la protección de los animales es una responsabilidad compartida. 

¡Disfruta de las peregrinaciones y celebraciones de manera responsable y segura!

