Exhortan animalistas a no usar pirotecnia en peregrinaciones

Ciudadanos afirman que el que un perro salga corriendo al escuchar el estruendo de los fuegos artificiales, podría ocasionar un accidente automovilístico

A partir de este lunes en muchas partes del país y en particular en la capital del estado comienzan las peregrinaciones a la Virgen María de Guadalupe, cuya celebración central es el 12 de diciembre, cuando se recuerda su aparición en el Tepeyac.

La rescatista de animales, cuyo seudónimo es Mía Fressy, recomienda a los feligreses evitar usar la pirotecnia ya que los animales son muy sensibles sobre todo perros y gatos debido a su oído agudo y sus sentidos desarrollados, que perciben los ruidos fuertes como una amenaza.

“Ojalá que todas las iglesias y la peregrinos eviten usar estos artefactos porque además de afectar a las personas con alguna discapacidad, afectan a los animales”.

“No crean que a la virgen le agrade mucho y no nos hará más milagros si usamos pirotecnia”.

Dijo que un animal asustado huye despavorido, lo cual podría ocasionar un accidente automovilístico o de moto, al querer esquivarlos.

Efectos de la pirotecnia en los animales:

Miedo y estrés: Los ruidos fuertes y las luces brillantes pueden causar pánico y estrés en los animales.

Pérdida de audición: Los sonidos fuertes pueden dañar el oído de los animales, especialmente en perros y gatos.

Ansiedad crónica: La exposición repetida a la pirotecnia puede causar ansiedad crónica en los animales.

Lesiones físicas: Los animales pueden sufrir lesiones físicas al intentar escapar de los ruidos y luces.

Peligros del uso de pirotecnia:

Quemaduras: Los fuegos artificiales pueden causar quemaduras graves en personas y animales.

Incendios: La pirotecnia puede provocar incendios en viviendas y vehículos.

Contaminación: La quema de cohetes y fuegos artificiales puede contaminar el aire y el medio ambiente.

Accidentes: El uso de pirotecnia puede causar accidentes graves, especialmente en niños y personas no autorizadas.

Recomendaciones para proteger a los animales:

Mantenerlos en un lugar seguro: Durante las peregrinaciones y celebraciones, mantener a los animales en un lugar tranquilo y seguro.

Durante las peregrinaciones y celebraciones, mantener a los animales en un lugar tranquilo y seguro. Evitar la exposición: Evitar exponer a los animales a la pirotecnia y los ruidos fuertes.

Evitar exponer a los animales a la pirotecnia y los ruidos fuertes. Proporcionar un refugio: Proporcionar un refugio seguro y tranquilo para los animales durante las celebraciones.

Recuerda que la protección de los animales es una responsabilidad compartida.

¡Disfruta de las peregrinaciones y celebraciones de manera responsable y segura!